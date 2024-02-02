Для учреждений Крыма закупят оборудование на 29 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.
Музыкальные инструменты и учебные материалы поступят в восемь детских школ искусств и одну профессиональную образовательную организацию в рамках национального проекта «Культурная среда».
Ранее сообщалось, что в Кировской области планируют капитально отремонтировать четыре дома культуры, а также укомплектовать региональные школы искусств музыкальными инструментами.