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Для учреждений Крыма закупят оборудование на 29 млн рублей

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Новое оборудование на 29 млн рублей закупят для образовательных учреждений Крыма в 2024 году.
Для учреждений Крыма закупят оборудование на 29 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.

Музыкальные инструменты и учебные материалы поступят в восемь детских школ искусств и одну профессиональную образовательную организацию в рамках национального проекта «Культурная среда».

Ранее сообщалось, что в Кировской области планируют капитально отремонтировать четыре дома культуры, а также укомплектовать региональные школы искусств музыкальными инструментами.

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