В Кировской области планируют отремонтировать четыре дома культуры в 2024 году
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Об этом информирует istochnik.online со ссылкой на правительство региона.
В текущем году запланирован капитальный ремонт домов культуры в Белохолуницком, Верхошижемском и Нагорском районах.
Кроме того, в школы искусств Орловского, Слободского, Унинского, Шабалинского районов, Санчурского округа и города Слободской закупят музыкальные инструменты.
Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 95 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на реконструкцию домов культуры в сёлах и городах региона в 2024 году.