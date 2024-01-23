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В Кировской области планируют отремонтировать четыре дома культуры в 2024 году

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В Кировской области планируют капитально отремонтировать четыре дома культуры, а также укомплектовать региональные школы искусств музыкальными инструментами.
В Кировской области планируют отремонтировать четыре дома культуры в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Cassio_Henrique

Об этом информирует istochnik.online со ссылкой на правительство региона.

В текущем году запланирован капитальный ремонт домов культуры в Белохолуницком, Верхошижемском и Нагорском районах.

Кроме того, в школы искусств Орловского, Слободского, Унинского, Шабалинского районов, Санчурского округа и города Слободской закупят музыкальные инструменты.

Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 95 млн рублей будет выделено из регионального бюджета на реконструкцию домов культуры в сёлах и городах региона в 2024 году.

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