В Тульском экзотариуме рассказали о сурке-предсказателе Сергее

Заведующая отделом развития тульского экзотариума Елена Курлыкова в RT рассказала о том, как родилась традиция предсказаний весны с помощью сурка по имени Сергей.

По словам собеседницы RT, сурки Сергей и Наташа появились в тульском экзотариуме пять лет назад.

«Им в то время было два года. То есть сейчас и Наташе, и Серёже по семь лет. Тогда мы впервые решили попробовать устроить день сурка, но немножко на наш манер. У нас видоизменены правила в данном случае, то есть сурок не видит свою тень», — рассказала Курлыкова.

Она добавила, что проживающие в неволе сурки не испытывают резкого перепада температур, который позволял бы им впадать в спячку.

«Но они у нас всё равно чувствуют зиму, они немножко коматозные, полусонные, могут по три-четыре дня спать и не выбираться из своих укрытий. И таким образом, каждое 2 февраля, теперь ежегодно, мы предлагаем нашему главному гадателю Сергею, потому что он более общительный, чем Наталья и не боится выйти из своего укрытия, разные кушанья. Естественно, те, которые суркам подходят: овощи, фрукты, орехи. Мы открываем его вольер, ставим его миску, наполненную всякими вкусностями, и смотрим на его реакцию», — отметила специалист.

По её словам, сурок Сергей может предсказать даже предстоящие «температурные качели».

«Если Сергей выходит, заходит, не решается подойти, то делается вывод о том, что зима будет ещё долго. Если выходит-заходит, попробует — и обратно в норку, значит, будут такие температурные качели. Но в этом году он нас просто поразил. Он был максимально бодрый, весёлый, радостно кинулся к миске и съел почти всё. Такого у нас ещё не было. И хочу добавить, что за пять лет он ещё ни разу не ошибался», — заключила Курлыкова.

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