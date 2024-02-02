Кинолог Голубев назвал знаки и сигналы самым понятным языком для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки при общении с человеком ориентируются на сигналы, знаки, интонацию, но не на само слово.

«Например, если вы ранее не закрепили за словами «Ко мне!» действие подойти к хозяину, то это сочетание слов не будет иметь никакого смысла для собаки, неважно, скажете вы его на русском или на английском языке», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, собаки мыслят ассоциациями. Самый понятный для них язык — это язык сигналов и знаков.

Возлагать большие надежды на понимание животным человеческой речи не стоит.

«Более того, если собака запомнит жест, который обозначает команду «Сидеть!», то, даже если в этот момент вы скажете ей сидеть на немецком языке, она сядет, но только потому, что ассоциирует жест с определённой командой», — заключил кинолог.

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