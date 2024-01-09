Зоопсихолог Петренко рассказала, почему собаки боятся салютов

Кинолог, зоопсихолог Лана Петренко рассказала о причинах боязни салютов у собак.

«Собаки очень боятся салютов из-за того, что не понимают источник звука. Он рассеивается. Вроде бахнул в одном месте, звучит в другом — и непонятно, куда бежать», — заявила эксперт в беседе с sovainfo.ru.

По мнению специалиста, необходимо отвлечь питомца. Для этого стоит отойти на безопасное расстояние и успокоить его.

«Нужно быть с собакой в более доверительных отношениях», — посоветовала кинолог.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец в беседе с RT рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное.