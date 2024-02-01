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Выставка «Покоряя Арктику» начала работу в Музее современной истории России

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Выставка «Покоряя Арктику» открылась в Музее современной истории России. Она приурочена к 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова и 130-летию со дня рождения исследователя Ивана Папанина.
Выставка «Покоряя Арктику» начала работу в Музее современной истории России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает ОТР.

Посетители могут увидеть личные вещи и макеты техники.

Также транслируются показы кинохроники и документальных фильмов про Арктику.

Выставка работает до апреля.

Ранее руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, почётный полярник России Сергей Писарев рассказал о современном изучении Арктики.

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