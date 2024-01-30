Технолог Румянцева дала советы по выбору продуктов для укрепления иммунитета

Пищевой технолог Людмила Румянцева заявила о важности изменения рациона таким образом, чтобы он питал организм изнутри, а не только закрывал потребности.

«Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, зимой особенно полезно авокадо — источник витаминов C, E, K и B6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, магния, калия и антиоксидантов.

Витамином С также богаты шпинат, капуста, сладкий перец, брюссельская капуста, клубника и папайя.

Полезным считается и лосось, в котором в том числе содержится цинк. Также эксперт отметила пользу имбиря.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.