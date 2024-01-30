Технолог Румянцева дала советы по выбору продуктов для укрепления иммунитета
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«Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, зимой особенно полезно авокадо — источник витаминов C, E, K и B6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, магния, калия и антиоксидантов.
Витамином С также богаты шпинат, капуста, сладкий перец, брюссельская капуста, клубника и папайя.
Полезным считается и лосось, в котором в том числе содержится цинк. Также эксперт отметила пользу имбиря.
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