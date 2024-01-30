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Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм»

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Онлайн-выставка к юбилею киностудии «Мосфильм» открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».
Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Исторические документы, связанные со становлением отечественной киностудии, разбиты на четыре основных этапа: «1920-е годы, эпоха немого кино и появление киностудии», «1930—1940-е годы, первые звуковые картины», «1950—1960-е годы, картины эпохи оттепели», «фильмы 1960—1970-х годов».

С экспозицией можно ознакомиться в разделе «Медиатека», подраздел «Выставки».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на кинофестиваль «От всей души».

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