В Ульяновской области начался приём заявок на кинофестиваль «От всей души»

В Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Программа включает ряд тематических линий, в том числе перекрёстные Годы культуры России и Китая, 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и Год семьи.

Заявки принимаются до 3 марта. Попасть в конкурсную программу могут ленты, выпущенные в 2022 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.