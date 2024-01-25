В Ульяновской области начался приём заявок на кинофестиваль «От всей души»
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Программа включает ряд тематических линий, в том числе перекрёстные Годы культуры России и Китая, 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и Год семьи.
Заявки принимаются до 3 марта. Попасть в конкурсную программу могут ленты, выпущенные в 2022 и 2023 годах.
Ранее сообщалось, что тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.