Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР

Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.

Об этом сообщает URA.RU.

«Смена «Зеркало будущего» пройдёт в апреле в Луганске. Лучшие участники, прошедшие отбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссёров, актёров, продюсеров, сценаристов, аниматоров», — заявил пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко.

География «Зеркала будущего» в 2024 году расширится ещё на пять регионов. В фестивале также примут участие жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

Ранее сообщалось, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа построят в Волновахе (ДНР) новый спортивный комплекс.