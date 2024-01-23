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Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР

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Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» организует конкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Для подростков также предусмотрят киношколу.
Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом сообщает URA.RU.

«Смена «Зеркало будущего» пройдёт в апреле в Луганске. Лучшие участники, прошедшие отбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссёров, актёров, продюсеров, сценаристов, аниматоров», — заявил пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко.

География «Зеркала будущего» в 2024 году расширится ещё на пять регионов. В фестивале также примут участие жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

Ранее сообщалось, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа построят в Волновахе (ДНР) новый спортивный комплекс.

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