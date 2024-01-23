Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР
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Об этом сообщает URA.RU.
«Смена «Зеркало будущего» пройдёт в апреле в Луганске. Лучшие участники, прошедшие отбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссёров, актёров, продюсеров, сценаристов, аниматоров», — заявил пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко.
География «Зеркала будущего» в 2024 году расширится ещё на пять регионов. В фестивале также примут участие жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.
Ранее сообщалось, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа построят в Волновахе (ДНР) новый спортивный комплекс.