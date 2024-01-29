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Врач Аксёнова: следствием сна на животе могут быть отёки и головная боль

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Врач-терапевт Галина Аксёнова напомнила, что сон на животе вреден, поскольку такая поза неестественна для человека.
Врач Аксёнова: следствием сна на животе могут быть отёки и головная боль
  • Gettyimages.ru

Во время сна на животе голова повёрнута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком, от чего страдает головной мозг, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, это может привести к утренним отёкам и головной боли.

Она посоветовала людям, которые привыкли спать в таком положении, постепенно выработать привычку к другим позам.

«Сначала можно, чтобы создать психологический комфорт, какое-то время полежать в удобной для себя позе. Затем желательно лечь полубоком (то есть на животе, но приобняв подушку), а потом расположиться либо на спине (если ранее вы так засыпали), либо на правом или левом боку (эта поза считается наиболее физиологичной)», — объяснила Аксёнова.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

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