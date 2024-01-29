Психотерапевт Бурняшев: в периоды кризиса полезно обращаться к истории предков

Психотерапевт, доктор психологических наук Михаил Бурняшев выразил мнение, что в бессознательном человека хранится огромный массив информации от его предков, которым при необходимости можно воспользоваться, чтобы пережить жизненные трудности.

Опыт и память прошлых поколений — это наследство, которым можно воспользоваться, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его мнению, люди, отказывающиеся от своих корней, становятся заложниками навязываемых социумом решений. Обратной стороной незнания и нежелания иметь дело с корнями являются неосознаваемые чувства и состояния, которые захватывают человека в кризисные моменты.

Важно понимать, что 70—80% чувств, которые переживает человек во время кризиса, — это сценарные и ролевые чувства и состояния, которые он перенял из своей родовой системы, объяснил Бурняшев.

Изучая собственный семейный опыт, человек может найти позитивную ролевую модель, которая поможет ему преодолеть кризис, добавил психотерапевт.

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