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Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в различных регионах России.
Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам синоптика, в начале новой недели немного похолодает.

«Днём -3...-5 °С, ночью до -10 °С. Облачно, с прояснениями, давление — 764 мм рт. ст. Начиная с 30 января идёт очередной циклон, очередное потепление. В понедельник -2...-4 °С, во вторник уже 0...+2 °С, дождь и мокрый снег. Днём в среду облачно, снег, +1 °С. 1 февраля -2...+3 °С, мокрый снег. 2 февраля -3...+2 °С», — поделился он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в феврале, как и в январе, в регионах России не исключены резкие перепады температур и атмосферного давления.

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