Синоптик Шувалов спрогнозировал перепады температур и снегопады в феврале

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что в феврале, как и в январе, в регионах России не исключены резкие перепады температур и атмосферного давления.

«Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, тёплой погоды», — отметил синоптик в интервью Радио Sputnik.

По его замечанию, для февраля вообще характерны значительные отклонения температуры то в одну, то в другую сторону.

«Местами будет очень большое количество осадков. Как говорит народный опыт, февраль — это метельный месяц», — добавил Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.