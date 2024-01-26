Синоптик Шувалов спрогнозировал перепады температур и снегопады в феврале
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«Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, тёплой погоды», — отметил синоптик в интервью Радио Sputnik.
По его замечанию, для февраля вообще характерны значительные отклонения температуры то в одну, то в другую сторону.
«Местами будет очень большое количество осадков. Как говорит народный опыт, февраль — это метельный месяц», — добавил Шувалов.
Ранее Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.