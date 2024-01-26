Стала известна дата премьеры сериала «Внутри убийцы»
- Кадр из сериала «Внутри убийцы»
- © kinopoisk.ru
Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Главные роли в картине исполнили Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.
Сюжет детективного триллера вращается вокруг профессионального профайлера Зои Волгиной и сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха, которые пытаются поймать петербургского душегуба. Он не просто убивает своих жертв, но делает из их тел статуи и оставляет в разных частях города.
Лента Владимира Мирзоева стала одним из самых ожидаемых проектов года.
Ранее в сети вышел сериал «Иные».