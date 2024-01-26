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Стала известна дата премьеры сериала «Внутри убийцы»

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Сериал «Внутри убийцы», снятый по мировому бестселлеру Майка Омера, выйдет в сети 22 февраля.
Стала известна дата премьеры сериала «Внутри убийцы»
  • Кадр из сериала «Внутри убийцы»
  • © kinopoisk.ru

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Главные роли в картине исполнили Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.

Сюжет детективного триллера вращается вокруг профессионального профайлера Зои Волгиной и сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха, которые пытаются поймать петербургского душегуба. Он не просто убивает своих жертв, но делает из их тел статуи и оставляет в разных частях города.

Лента Владимира Мирзоева стала одним из самых ожидаемых проектов года.

Ранее в сети вышел сериал «Иные».

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