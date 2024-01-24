Фэнтези о девушке со сверхсилой в СССР: в сети выходит российский сериал «Иные»

В сети 25 января выходит сериал «Иные» — фэнтези о людях со сверхспособностями. Главная героиня — девушка Аня, живущая с братом в Ленинграде в 1940-х. Аня с трудом хранит тайну о своей неконтролируемой сверхсиле. Однажды девушка, испугавшись, случайно предотвращает столкновение трамвая с автомобилем, из-за чего становится мишенью советских спецслужб и подопытной профессоров. Кроме того, её намерен выкрасть иностранный учёный Нойманн, также наделённый силой. Его встреча с Аней может многое разрушить, но в то же время стать началом большой любви. Роли в проекте исполнили Ирина Мартыненко, Кирилл Нагиев, Вольфганг Черни и другие. Подробности — в материале RT.

В четверг, 25 января, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартует фэнтезийный сериал «Иные», снятый по сценарию Елены Войтович («Триггер. Фильм») режиссёром Владимиром Ракшой («КрисТина»).

Действие разворачивается в Ленинграде 1940-х, до начала Великой Отечественной войны. Главная героиня, Аня, обладает уникальными способностями, но управлять ими не умеет. Её дар, представляющий собой ударную звуковую волну, проявляется только во время сильных эмоций, таких как страх или гнев. Однажды, испугавшись, что потеряет брата Петю, девушка непроизвольно при помощи силы предотвращает столкновение трамвая и автомобиля, но в то же время наносит немалый урон множеству граждан.

Это не остаётся незамеченным — молодой следователь Лихолётов уверен, что произошедшее — результат каких-то неординарных способностей. Дело в том, что несколькими годами ранее в Мадриде он собственными глазами видел человека со сверхспособностями. Тогда никто ему не поверил, и теперь он одержим целью доказать свою правоту.

В то же время местные спецслужбы, узнав о случившемся, ловят Аню и обманным путём заставляют согласиться на некоторые опыты. Позже обо всём этом в Ленинграде узнаёт иностранец Максимилиан Нойманн, учёный и тоже обладатель сверхспособностей. Вместе с помощницей Катариной он собирает одарённых детей по всей Европе, и, узнав об Ане, прилетает в Советский Союз, чтобы выкрасть девушку. Их встреча может стать началом опаснейшей войны в истории человечества и началом большой любви.

Роли в сериале исполнили Ирина Мартыненко («Про любовь. Только для взрослых»), Вольфганг Черни («Последний богатырь»), Линда Лапиньш («Игра на выживание»), Кирилл Нагиев («Холоп») и многие другие.

Известно, что для создания стиля и эстетики довоенного СССР авторы проекта изучали старые снимки, а также использовали на площадке многие предметы тех лет. Труд кинематографистов окупился, так как уже атмосфера первого эпизода, показанного журналистам, всецело погружает в прошлое. Очевидно, что создатели сериала с большим вниманием отнеслись к деталям в интерьерах помещений, нарядам героев и экстерьерам зданий в Ленинграде.

Сюжет сериала представляет собой своего рода фантазию на тему существования сверхлюдей в 1940-х. Это тот случай, когда интересна и сама задумка, и её воплощение (по крайней мере, на старте).

Уже в начале истории зритель будет заинтригован, к середине — втянется в атмосферу, а к финалу первого эпизода от увиденного наверняка испытает восторг или удивление и желание тут же включить следующую серию.

Так как основная идея истории — экстраординарность персонажей, то важное значение имеет то, как показано использование силы на экране. И здесь также вопросов к авторам не возникает, поскольку картинка выглядит качественно и убедительно. Даже моменты с использованием графики никак не портят впечатление, а, напротив, добавляют проекту ту самую атмосферу фэнтезийности.

Кадр из сериала «Иные» (2023)

© пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

Интересно и очень красиво показаны способности героев. Когда Аня применяет свой дар, зритель видит, как от груди девушки расходится голубая волна, похожая на морскую, будто крик души. При этом сама Аня в этот момент молчит. В то же время Нойманн в исполнении Вольфганга Черни способен даром убеждения заставить человека думать, делать или чувствовать то, что он пожелает. Его сила похожа на гипноз: на экране это выглядит так, будто герой одурманивает человека внушающими словами.

Проект не цеплял бы так сильно, если бы не преимущественно слаженная работа актёрского состава. В первом эпизоде Ирина Мартыненко не до конца раскрыла свою героиню Аню, но авторы, вероятно, оставили самое яркое на следующие. На первый взгляд девушка кажется невзрачной, боязливой и чересчур наивной, согласной на любые испытания ради того, чтобы брат выжил. Остаётся надеяться, что обстоятельства и знания о своей силе закалят характер девушки и она станет разборчивее, внимательнее и осторожнее.

В целом все артисты, задействованные в ленте, отлично вжились в свои образы. Профессор Ильинский в исполнении Алексея Серебрякова вызывает одновременно и злость, и желание доверять ему. Ради науки он готов на всё, даже испытывать молодую девушку и лгать ей в лицо, а определённые жизненные моменты заставляют его уже ни о чём не жалеть, исключать из своей жизни лишнее сострадание. И всё же кажется, что внутри персонаж Серебрякова склонен к доброте больше, чем к злу.

Также по теме Недетские проблемы старшеклассников: в сети стартует показ российского сериала «Цикады» В четверг, 26 октября, выходит первая серия российской многосерийной драмы «Цикады». В центре сюжета — история старшеклассников, на...

Отдельного упоминания заслуживает Вольфганг Черни, исполнивший роль Нойманна. Его герой, уверенный в себе и своих силах, вызывает восхищение и лёгкий страх. Актёр идеально подошёл для этой роли: элегантный внешний вид — спасибо художникам по костюмам — подчёркивает статус мужчины, а по глазам и манерам видно, что человек добьётся своего во что бы то ни стало. Продуманный образ Черни привлекает внимание к артисту в каждой сцене.

А вот Илья Маланин в образе молодого следователя местами, особенно в самом начале истории, неубедителен. В его эмоциях чувствуется наивность, а вместо органичного персонажа видно самого артиста.

Тем не менее у сериала многообещающее начало, а также увлекательный и интригующий сюжет, который при правильном развитии завладеет вниманием и любовью многих зрителей.