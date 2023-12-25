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В сети вышел первый трейлер исторического фэнтези «Иные»

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Первый проморолик и постер грядущего фантастического сериала «Иные», сюжет которого основан на одноимённой книге, опубликованы в сети.
В сети вышел первый трейлер исторического фэнтези «Иные»
  • © «Лунапарк»

Трейлер многосерийного проекта размещён на официальном YouTube-канале «Кинопоиска». Центральные роли в «Иных» исполнили такие артисты, как Алексей Серебряков, Николай Фоменко, Ирина Мартыненко, Илья Меланин и другие. Сюжет сфокусирован на девушке, обладающей сверхспособностями, за которой охотятся таинственный иностранец и местные спецслужбы.

«Иные» — своего рода ламповая ретрофантазия в сверкающей оболочке современного кинокомикса. В этом проекте у нас сложный коллективный герой и каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего пазла, поэтому выбор актёров для этой истории был одним из самых ответственных решений. Нам удалось собрать по-настоящему блестящий состав. Уверен, что в каждом герое зрители смогут узнать себя, ведь даже людям со сверхспособностями случается ошибаться, как и нам всем. Они способны сожалеть, бояться, искать ответы, бороться и мечтать — это и делает их живыми и настоящими», — приводит слова режиссёра Владимира Ракши пресс-служба сервиса.

Ранее стало известно, что на сервисе «Букмейт» вышел роман Аси Володиной «Цикады» по мотивам одноимённого сериала «Кинопоиска».

 

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