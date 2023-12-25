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Вышла новеллизация сериала «Цикады»

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В понедельник, 25 декабря, на сервисе «Букмейт» вышел роман Аси Володиной «Цикады» по мотивам одноимённого сериала «Кинопоиска». Книга доступна в электронном и аудиовариантах, в печатной версии она выйдет в издательстве «Редакция Елены Шубиной».
Вышла новеллизация сериала «Цикады»
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

«Цикады» для меня во многом стали опытом почти переводческой работы, только вместо иностранного языка я имела дело с языком другого искусства — кино. Я сразу понимала, что не буду переводчиком-буквалистом, который неотступно следует оригиналу, ведь язык литературы требует отдельного подхода: полутонов, большей гибкости и свободы интерпретаций. Для меня самой работа над текстом стала своего рода расследованием, где я, как и один из героев «Цикад», пыталась понять: почему всё случилось именно так и почему на месте свидетелей оказались именно эти люди?» — цитирует писательницу пресс-служба сервиса.

Литературная версия «Цикад» отличается от сериальной переработкой некоторых идей и мотивов сценария, но основной темой обоих произведений остаётся непонимание и отсутствие честного диалога между взрослыми и подростками.

Ранее в сети вышел трейлер сериала «Внутри убийцы» с Тихоном Жизневским.

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