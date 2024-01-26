Психолог Кирсанова: синдром отложенной жизни лишает человека радости
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Такой сценарий лишает радости и полноты жизни в настоящем, жизнь проходит мимо, объяснила она в интервью газете «Известия».
В этом случае Кирсанова посоветовала задаться вопросом: «Что именно мне нужно изменить, чтобы началась моя настоящая жизнь?».
«Ответ должен быть сформулирован в виде конкретной, достижимой, измеряемой, рациональной цели, которая должна иметь временные границы, например «получить новое образование», — отметила специалист.
Она рекомендовала составить детальный план, ограничить цели чёткими временными рамками и начинать воплощать задуманное.
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