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Гастроэнтеролог Белоусов предостерёг от частого употребления мороженого

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рекомендовал не злоупотреблять мороженым для сохранения здоровья.
Гастроэнтеролог Белоусов предостерёг от частого употребления мороженого
  • Gettyimages.ru

«В мороженое, как и в другие молочные продукты, могут быть добавлены искусственные растительные жиры вместо натуральных. Высокий уровень потребления искусственных растительных жиров может вызывать развитие системного воспаления в организме», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, частое потребление мороженого приведёт к заболеваниям печени, поджелудочной железы, органов ЖКТ.

«Нужно также помнить, что органы желудочно-кишечного тракта любят продукты с температурой, приближенной к комнатной, поэтому пониженная температура мороженого может вызвать их стресс», — сказал гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить чай с имбирём для профилактики простуды и других заболеваний.

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