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Зоозащитник Рубцова рассказала, как не потерять питомца в поездке

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Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова рассказала, как не потерять питомца во время поездки.
Зоозащитник Рубцова рассказала, как не потерять питомца в поездке
  • Gettyimages.ru
  • © JodiJacobson

«Мы постоянно об этом говорим всем хозяевам: на вашем животном должен быть чип, ошейник и адресник. Чтобы в такой ситуации люди, которые его подобрали, имели больше возможности найти вас», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её мнению, на железнодорожных станциях стоит организовать специальные помещения для потерявшихся животных, поскольку это увеличит шансы найти питомца в случае пропажи.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных.

По словам депутата, рабочая группа будет собирать инициативы, анализировать их, а в начале февраля состоится заседание.

«Первый приоритет — животное, которое перевозится людьми, это не мусор и не багаж. Это живое существо, пассажир, и его нельзя просто взять и выбросить», — отметил он.

Ранее Бурматов заявил, что изменения должны носить системный характер и касаться трёх позиций — чтобы была обеспечена безопасность транспорта, пассажиров и питомцев.

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