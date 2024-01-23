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Депутат ГД Бурматов рассказал о рабочей группе по разработке правил перевозки животных

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Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о создании рабочей группы по разработке правил перевозки животных.
Депутат ГД Бурматов рассказал о рабочей группе по разработке правил перевозки животных
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

«Эта рабочая группа уже приступила к своим обязанностям, и в начале февраля эти правила будут представлены. Самое главное, на что мы должны выйти: чтобы отношение к животным было как к пассажирам, а не багажу. Как к одушевлённому существу, а не мусору», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, изменения должны носить системный характер и касаться трёх позиций — чтобы была обеспечена безопасность транспорта, пассажиров и питомцев.

Ранее сообщалось, что в РЖД заявили о намерении персонифицировать перевозку животных в поездах.

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