Депутат ГД Бурматов рассказал о рабочей группе по разработке правил перевозки животных
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«Эта рабочая группа уже приступила к своим обязанностям, и в начале февраля эти правила будут представлены. Самое главное, на что мы должны выйти: чтобы отношение к животным было как к пассажирам, а не багажу. Как к одушевлённому существу, а не мусору», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, изменения должны носить системный характер и касаться трёх позиций — чтобы была обеспечена безопасность транспорта, пассажиров и питомцев.
Ранее сообщалось, что в РЖД заявили о намерении персонифицировать перевозку животных в поездах.