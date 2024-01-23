В РЖД заявили о намерении персонифицировать перевозку животных в поездах

Перевозку животных в поездах РЖД планируют персонифицировать. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — приводит РИА Новости его слова.

В настоящий момент в наших документах этого нет», — сообщил Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

11 января проводница высадила кота Твикса из поезда. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

20 января кота нашли мёртвым.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации.