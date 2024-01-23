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Психолог Деулин рассказал о связи почерка с характером человека

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Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин рассказал, как почерк может быть связан с характером человека.
Психолог Деулин рассказал о связи почерка с характером человека
  • Gettyimages.ru
  • © Radu Bighian

«В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если в тексте много читаемых букв, то, вероятнее всего, человек коммуникабельный. Также это может свидетельствовать об отсутствии оснований что-то скрывать.

«Как правило, если текст направлен вверх, человек полон оптимизма, жизнерадостный, есть стремление достичь поставленных целей. Если почерк уменьшается, а буквы «заваливаются», то здесь, напротив, наличие пессимизма, депрессивности, слабоволия», — считает Деулин.

Прерывистый почерк может говорить о непредсказуемости, а излишний нажим — о раздражительности.

Ранее графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.

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