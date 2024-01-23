Психолог Деулин рассказал о связи почерка с характером человека

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин рассказал, как почерк может быть связан с характером человека.

«В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если в тексте много читаемых букв, то, вероятнее всего, человек коммуникабельный. Также это может свидетельствовать об отсутствии оснований что-то скрывать.

«Как правило, если текст направлен вверх, человек полон оптимизма, жизнерадостный, есть стремление достичь поставленных целей. Если почерк уменьшается, а буквы «заваливаются», то здесь, напротив, наличие пессимизма, депрессивности, слабоволия», — считает Деулин.

Прерывистый почерк может говорить о непредсказуемости, а излишний нажим — о раздражительности.

Ранее графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.