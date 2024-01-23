Графолог Дрыгваль рассказала о причинах неразборчивости почерка у людей

Графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.

«По тому, как человек пишет, мы можем рассказать о его чертах характера, о самооценке, о склонностях и способностях, например художественный ли у него склад ума или математический», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, неразборчивый почерк связан не только с определёнными личностными качествами, но и с тем, что человеку приходится держать в голове огромный объём информации. При работе в потоке также приходится выделять только самое главное, отчего почерк становится упрощённым, схематичным.

«Часто такое встречается у врачей. Также одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, особенности личности или характера», — сказала эксперт.

Ранее психолог, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева рекомендовала для тренировки памяти учить стихотворения.