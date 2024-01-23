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Графолог Дрыгваль рассказала о причинах неразборчивости почерка у людей

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Графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.
Графолог Дрыгваль рассказала о причинах неразборчивости почерка у людей
  • Gettyimages.ru
  • © Pikusisi-Studio

«По тому, как человек пишет, мы можем рассказать о его чертах характера, о самооценке, о склонностях и способностях, например художественный ли у него склад ума или математический», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, неразборчивый почерк связан не только с определёнными личностными качествами, но и с тем, что человеку приходится держать в голове огромный объём информации. При работе в потоке также приходится выделять только самое главное, отчего почерк становится упрощённым, схематичным.

«Часто такое встречается у врачей. Также одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, особенности личности или характера», — сказала эксперт.

Ранее психолог, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева рекомендовала для тренировки памяти учить стихотворения.

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