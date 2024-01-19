Психолог Юрьева посоветовала учить стихи для тренировки памяти

Психолог, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева рекомендовала для тренировки памяти учить стихотворения.

«Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Также специалист посоветовала собирать пазлы, играть в шахматы, разгадывать головоломки и ребусы, то есть регулярно устраивать умственные тренировки.

«Для хорошей работы мозга необходимо обеспечить себе полноценное питание, сон и прогулки на свежем воздухе», — добавила Юрьева.

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