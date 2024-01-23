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Косметолог Антимирова посоветовала делать пилинги зимой

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Врач-косметолог и дерматовенеролог, медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова заявила, что зимой можно делать различные пилинги.
Косметолог Антимирова посоветовала делать пилинги зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

«В современной косметологии чаще используются лазерные пилинги из-за эффекта и предсказуемости — в отличие от химических пилингов, врач может контролировать глубину воздействия, не травмируя кожу. Но если есть желание провести именно химический пилинг, январь и начало февраля — лучшее время для этого», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в холодное время года предпочтительно делать и шлифовки, поскольку активное солнце для них является строгим противопоказанием.

Ещё одна процедура, которую желательно проводить или поздней осенью, или зимой, — это фотоомоложение.

«После процедуры фотоомоложения одной из рекомендаций по восстановлению поверхности кожи также является максимальная защита кожи от воздействия солнечных лучей на протяжении двух недель для избежания гиперпигментации», — уточнила Антимирова.

Ранее косметолог Наталья Моисеенко рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.

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