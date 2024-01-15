Косметолог Моисеенко рассказала об особенностях ухода за кожей зимой

Косметолог Наталья Моисеенко рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.

«Очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. В норме наша кожа имеет слабокислый pH. При нарушении функции вода начинает активно испаряться с поверхности, вызывая чувство стянутости. Для очищения лучше использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, умываться желательно прохладной водой.

Как отметила Моисеенко, утром крем лучше наносить не позже чем за 50—60 минут до выхода на улицу, причём это должно быть питательное средство на липидной основе.

«Помните, зимой УФ-лучи отражаются в том числе от снега, поэтому в уходовой косметике должна быть защита SPF 35 и выше», — заключила эксперт.

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