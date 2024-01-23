Сомнолог Сурненкова назвала шум и духоту причинами бессонницы

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, что причинами бессонницы являются шум и духота.

Идеальные условия для сна — когда в вашей комнате темно, комфортно, прохладно и тихо, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Среди причин, влияющих на качество сна, она также назвала тревожность, приём алкоголя, апноэ, обильную трапезу перед сном, синдром беспокойных ног.

«Кроме того, есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна. Если ваше беспокойство регулярно будит вас, сообщите об этом своему врачу, который сможет помочь вам справиться с любой скрытой тревогой или паническим расстройством», — отметила Сурненкова.

Ранее лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что при храпе нарушается вентиляция головного мозга.