Врач Паршина: холодный душ помогает справиться с депрессивным состоянием

Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 Евгения Паршина, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), рассказала о пользе холодного и горячего душа.

Холодный душ улучшает метаболизм и кровоток, а дерматологи рекомендуют использовать холодную воду для укрепления волос, так как это улучшает кровообращение в коже головы и повышает упругость кожи, поделилась специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Также холодная вода помогает восстанавливаться после физических нагрузок, однако при наличии хронических патологий лучше выбрать контрастный душ, отметила Паршина.

По её словам, контрастный душ улучшает эмоциональный фон. Эту водную процедуру можно использовать для профилактики депрессивных состояний.

В свою очередь, горячий душ помогает регулировать давление и снижает риск атеросклероза, добавила аллерголог.

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