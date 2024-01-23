Творческая встреча с Александром Михайловым пройдёт в Перми
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал проектного офиса «Пермь-300».
«В Перми пройдёт творческий вечер актёра Александра Михайлова. Во время таких встреч звучат песни и романсы, стихи, автобиографические рассказы, а также рассказы о театре и кино», — рассказали в организации.
Отмечается, что Александр Михайлов в 1997 году начал карьеру певца.
С 2017 года актёр является депутатом московского муниципального округа Раменки.
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