Диетолог Королёва рекомендовала гипертоникам ограничить потребление соли

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рекомендовала гипертоникам следить за питанием и ограничить потребление соли.

«Питание должно быть направлено не только на профилактику повышения артериального давления относительно стабильного на лекарственных препаратах уровня, но и для того, чтобы не прогрессировал сам метаболический синдром. Поэтому питание должно быть направлено на снижение массы тела», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, из рациона желательно убрать рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых имеются жиры с сахаром и солью.

Как считает Королёва, продукты с солью и тем более с солью и жиром ведут не только к увеличению веса, но и к повышению уровня артериального давления.

«Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, солёная рыба и так далее», — добавила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.