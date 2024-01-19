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Диетолог Королёва рекомендовала гипертоникам ограничить потребление соли

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рекомендовала гипертоникам следить за питанием и ограничить потребление соли.
Диетолог Королёва рекомендовала гипертоникам ограничить потребление соли
  • Gettyimages.ru

«Питание должно быть направлено не только на профилактику повышения артериального давления относительно стабильного на лекарственных препаратах уровня, но и для того, чтобы не прогрессировал сам метаболический синдром. Поэтому питание должно быть направлено на снижение массы тела», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, из рациона желательно убрать рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых имеются жиры с сахаром и солью.

Как считает Королёва, продукты с солью и тем более с солью и жиром ведут не только к увеличению веса, но и к повышению уровня артериального давления.

«Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, солёная рыба и так далее», — добавила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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