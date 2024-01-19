Трихолог Жовтан посоветовала не ложиться спать с мокрыми волосами

Трихолог Наталия Жовтан заявила, что не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, так как это может привести к сложностям при расчёсывании и укладке, а также сказаться на состоянии волос.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что самая щадящая сушка — это естественная, но и фен, выставленный на невысокую температуру с малыми оборотами, может быть безопасным.

«Дрожжеподобный грибок Malassezia обнаруживается на поверхности кожи головы и у здоровых лиц. Влажная среда может приводить к активному размножению этого грибка при предрасположенности или уже имеющихся проблемах с кожей головы», — добавила Жовтан.

Ранее трихолог кандидат медицинских наук Анастасия Курская рассказала, как правильно сушить голову феном. Так, по её словам, сушка вниз головой ведёт к увеличению ломкости и сечению волос.