Трихолог Жовтан посоветовала не ложиться спать с мокрыми волосами
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что самая щадящая сушка — это естественная, но и фен, выставленный на невысокую температуру с малыми оборотами, может быть безопасным.
«Дрожжеподобный грибок Malassezia обнаруживается на поверхности кожи головы и у здоровых лиц. Влажная среда может приводить к активному размножению этого грибка при предрасположенности или уже имеющихся проблемах с кожей головы», — добавила Жовтан.
Ранее трихолог кандидат медицинских наук Анастасия Курская рассказала, как правильно сушить голову феном. Так, по её словам, сушка вниз головой ведёт к увеличению ломкости и сечению волос.