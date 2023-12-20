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Трихолог Курская: сушка феном вниз головой приводит к ломкости и сечению волос

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Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская рассказала, как правильно сушить голову феном. Так, по её словам, сушка вниз головой ведёт к увеличению ломкости и сечению волос.
Трихолог Курская: сушка феном вниз головой приводит к ломкости и сечению волос
  • Gettyimages.ru

Помимо этого, сушка волос головой вниз может привести к избыточной секреции кожи головы и перегреву, что негативно скажется на их состоянии, объяснила она в беседе с Life.ru.

Помимо прочего, такой способ сушки может оказать негативное влияние на кожу головы: привести к раздражению, появлению перхоти и ухудшению состояния волосяного фолликула, предупредила трихолог.

Курская рассказала, как правильно сушить волосы. Послы мытья следует аккуратно промокнуть их полотенцем, дождаться, когда они высохнут и расчесать (лучше использовать деревянный гребень с закруглёнными зубцами). И лишь после этого стоит использовать фен в режиме минимальной температуры и с применением термозащитных средств.

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