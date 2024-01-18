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Диетолог Королёва посоветовала не есть свежие фрукты на завтрак

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала о продуктах, которые не стоит есть на завтрак.
Диетолог Королёва посоветовала не есть свежие фрукты на завтрак
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В беседе с «Радио 1» она заявила, что при наличии проблем с ЖКТ желательно не употреблять утром свежие овощи и фрукты.

«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс. Не рекомендую пить кофе, так как этот продукт не только возбуждает, но и также раздражает», — пояснила Королёва.

По её словам, также не рекомендуется употреблять натощак газировки и десерты, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови.

«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом — а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, булки с наполнителями, мороженое, сладкие напитки — будут вызывать гормональные качели», — сообщила эксперт.

Как считает Королёва, мало пользы принесут и быстрорастворимые каши.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

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