В парках Подмосковья пройдут зимние фестивали в ближайшие выходные

В трёх парках Московской области пройдут зимние фестивали в ближайшие выходные.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Фестиваль «День валенка» состоится в парке в Лосино-Петровском. Запланированы мастер-классы, соревнования, концертная программа.

В Мытищах проведут «Зимний день согревания мира», в парке в Ликино-Дулёво — фестиваль «Арт-зима».

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в 2023 году парки культуры и отдыха региона приняли более 74 млн человек.