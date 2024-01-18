Парки Подмосковья приняли 74 миллионов человек в 2023 году

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в 2023 году парки культуры и отдыха региона приняли более 74 млн человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

Отмечается, что самыми популярными стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину, Центральный парк культуры и отдыха в Лыткарине.

Помимо регулярных мероприятий были впервые реализованы три уникальных проекта.

«Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина прошёл в 30 городских округах, его общая посещаемость составила 98 тыс. человек. Марафон «На одной волне», где выступили музыканты с кавер-версиями отечественных хитов, охватил 46 городских округов и собрал 33 тыс. зрителей. Для наших самых маленьких гостей мы вместе с Московским областным государственным театром кукол подготовили «Театр кукол в парке», — сказала Каклюгина.

Ранее сообщалось, что на горнолыжных курортах Московской области отдохнули более 160 тыс. человек в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.