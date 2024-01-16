Более 160 тысяч гостей посетили горнолыжные курорты Подмосковья на каникулах
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Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры и туризма.
Самым посещаемым стал спортивный парк «Волен-Степаново» в Дмитровском городском округе, где побывали почти 42 тыс. человек. Второе место по популярности занял горнолыжный курорт «Сорочаны».
Кроме того, горнолыжный комплекс «Лисья гора» в городском округе Балашиха в праздники посетили порядка 30 тыс. человек.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.