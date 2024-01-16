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Более 160 тысяч гостей посетили горнолыжные курорты Подмосковья на каникулах

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На горнолыжных курортах Московской области отдохнули более 160 тыс. человек в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.
Более 160 тысяч гостей посетили горнолыжные курорты Подмосковья на каникулах
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры и туризма.

Самым посещаемым стал спортивный парк «Волен-Степаново» в Дмитровском городском округе, где побывали почти 42 тыс. человек. Второе место по популярности занял горнолыжный курорт «Сорочаны».

Кроме того, горнолыжный комплекс «Лисья гора» в городском округе Балашиха в праздники посетили порядка 30 тыс. человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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