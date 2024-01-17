Специалист Лялина дала рекомендации по выбору новой обуви

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как правильно выбирать новую обувь.

При покупке обуви лучше всего обращать внимание на натуральные материалы, такие как кожа или хлопок, которые обеспечивают хорошую вентиляцию, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, подкладка из натурального меха или войлока хороша для зимнего периода, а синтетическая — в дождливую погоду, так как быстрее сохнет и не пропускает влагу.

По мнению эксперта, правильный размер обуви должен быть с запасом на сантиметр-полтора. Этого хватит зимой, чтобы надеть носок, а летом — чтобы избежать сдавливания стопы при отёках в жару.

Неправильно подобранная обувь может стать причиной проблем с опорно-двигательным аппаратом, а также привести к нарушениям осанки и различным заболеваниям, заключила Лялина.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что самой вредной зимней обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве: дутики, сноубутсы и угги.