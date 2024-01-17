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Специалист Лялина дала рекомендации по выбору новой обуви

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как правильно выбирать новую обувь.
Специалист Лялина дала рекомендации по выбору новой обуви
  • Gettyimages.ru
  • © David Malan

При покупке обуви лучше всего обращать внимание на натуральные материалы, такие как кожа или хлопок, которые обеспечивают хорошую вентиляцию, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, подкладка из натурального меха или войлока хороша для зимнего периода, а синтетическая — в дождливую погоду, так как быстрее сохнет и не пропускает влагу.

По мнению эксперта, правильный размер обуви должен быть с запасом на сантиметр-полтора. Этого хватит зимой, чтобы надеть носок, а летом — чтобы избежать сдавливания стопы при отёках в жару.

Неправильно подобранная обувь может стать причиной проблем с опорно-двигательным аппаратом, а также привести к нарушениям осанки и различным заболеваниям, заключила Лялина.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что самой вредной зимней обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве: дутики, сноубутсы и угги.

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