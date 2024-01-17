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Нутрициолог Гусакова посоветовала добавить в рацион продукты с омега-3

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Нутрициолог Вероника Гусакова рекомендовала добавить в рацион продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (ПНЖК).
Нутрициолог Гусакова посоветовала добавить в рацион продукты с омега-3
  • Gettyimages.ru
  • © merc67

Это поможет снизить уровень холестерина, улучшить эластичность сосудов, поддерживать иммунитет, избежать депрессивного состояния и проблем со сном, а также наладить нормальное функционирования мозга, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

«Наиболее богаты омега-3 жирными кислотами форель, лосось, сельдь, скумбрия, печень трески, палтус, грецкий орех, семена чиа, льна, тыквенные семечки, миндаль, морская капуста и водоросли (нори и спирулина). Из масел по содержанию ПНЖК лидируют льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, масло грецкого ореха, соевое, рыжиковое и масло зародышей пшеницы», — сказала Гусакова.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

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