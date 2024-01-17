Врач Михалёва посоветовала отказаться от тяжёлой пищи при простуде

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рекомендовала не употреблять тяжёлую пищу при простуде.

«Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала отказаться от красного мяса, выпечки, сладостей, свежих овощей, овощных салатов, большого количества фруктов на первом этапе болезни.

«Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться, поэтому бульоны, супы, каши, пюрированная пища, хорошо проваренное белое мясо рекомендуются в начале заболевания», — заключила Михалёва.

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