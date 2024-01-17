Врач Михалёва посоветовала отказаться от тяжёлой пищи при простуде
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«Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист посоветовала отказаться от красного мяса, выпечки, сладостей, свежих овощей, овощных салатов, большого количества фруктов на первом этапе болезни.
«Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться, поэтому бульоны, супы, каши, пюрированная пища, хорошо проваренное белое мясо рекомендуются в начале заболевания», — заключила Михалёва.
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