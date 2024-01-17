RT в Telegram
Подпишись

Врач Михалёва посоветовала отказаться от тяжёлой пищи при простуде

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рекомендовала не употреблять тяжёлую пищу при простуде.
Врач Михалёва посоветовала отказаться от тяжёлой пищи при простуде
  • Gettyimages.ru
  • © Lacheev

«Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала отказаться от красного мяса, выпечки, сладостей, свежих овощей, овощных салатов, большого количества фруктов на первом этапе болезни.

«Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться, поэтому бульоны, супы, каши, пюрированная пища, хорошо проваренное белое мясо рекомендуются в начале заболевания», — заключила Михалёва.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить