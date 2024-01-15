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Артиста Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за перевоза продуктов

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Популярный испанский артист Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Доминиканской Республики из-за перевозки продуктов в чемодане.
Артиста Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за перевоза продуктов
  • Gettyimages.ru

По данным газеты El Litoral, сотрудники аэропорта Пунта-Кана обнаружили в багаже певца более 42 кг продуктов, включая мясо, фрукты и овощи. Исполнителя задержали на несколько часов, а его багаж конфисковали. Однако после вмешательства министра культуры страны Милагрос Херман певца отпустили вместе с провизией.

В то же время Telemadrid сообщает, что власти республики принесли Иглесиасу извинения. Специалисты таможни проверяли чемоданы и других путешественников из-за опасений обнаружения средиземноморской плодовой мухи.

Хулио Иглесиас — самый знаменитый исполнитель в истории материковой Европы. За 50-летнюю карьеру певец провёл несколько тысяч концертов, во время которых исполнял песни на 12 языках.

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