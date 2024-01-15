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Мартин Скорсезе назвал Леонардо Ди Каприо гением

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Американский режиссёр Мартин Скорсезе считает, что Леонардо Ди Каприо — гений кинематографа.
Мартин Скорсезе назвал Леонардо Ди Каприо гением
  • Gettyimages.ru

Об этом постановщик заявил в ходе выступления на National Board of Review, передаёт IndieWire.

Скорсезе уточнил, что за 23 года Ди Каприо снимался у него в шести фильмах, и отметил, что актёру не обязательно даже говорить в кадре.

По словам кинематографиста, решимость Леонардо Ди Каприо мотивировала его во время совместной работы, и он был уверен в способностях артиста.

«Убийца цветочной луны» — последняя совместная работа актёра и режиссёра. Фильм вышел в 2023 году.

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе снимет фильм об Иисусе Христе.

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