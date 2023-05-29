Мартин Скорсезе снимет фильм об Иисусе Христе

Режиссёр Мартин Скорсезе на встрече с Папой Римским Франциском заявил, что его следующий фильм будет об Иисусе Христе.

Как передаёт Variety, постановщик уже написал сценарий к фильму и вскоре приступит к его съёмкам.

Другие подробности о ленте не сообщаются.

Скорсезе вместе с супругой прибыл в Ватикан на конференцию, организованную иезуитским изданием La Civiltà Cattolica и Джорджтаунским университетом.

Постановщик передал своё восхищение картиной Пьера Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея», вышедшей на экраны в 1964 году. Также он рассказал о собственных проектах, связанных с фигурой Христа: «Последнее искушение Христа» 1988-го и «Молчание» 2016 года.

Ранее стало известно, что фильм — триумфатор Каннского фестиваля «Анатомия падения» покажут в России.