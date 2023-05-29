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Фильм-триумфатор Каннского фестиваля «Анатомия падения» покажут в России

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Криминальна драма Жюстин Трие «Анатомия падения» выйдет в российский прокат осенью.
Фильм-триумфатор Каннского фестиваля «Анатомия падения» покажут в России
  • © Кадр из фильма «Анатомия падения»

Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании «Про: Взгляд», которая владеет эксклюзивными правами на показ ленты.

Сюжет картины вращается вокруг немецкой писательницы, которую обвиняют в убийстве мужа.

Центральные роли в ленте исполнили Сандра Хюллер, Сванн Арло, Сэмюэл Тейс и другие.

«Эта награда стала десятой Каннской наградой для нашей компании и второй «Золотой пальмовой ветвью» (предыдущая — за фильм «Паразиты», 2019 год). Мы рады мировому признанию и не сомневаемся в зрительском успехе. Для этого в картине имеются все предпосылки, это виртуозно снятый психологический триллер нового времени и одновременно фильм, отсылающий к культовым работам великих Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана, Агаты Кристи», — рассказала генеральный директор компании Татьяна Долженко.

Выход картины в российский прокат ожидается 14 сентября 2023 года.

Ранее в сети вышел фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

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