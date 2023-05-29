В сети вышел фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
- © Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
В центре сюжета картины Ричи — история наёмника Орсона Форчуна, которого отзывают из отпуска ради выполнения заказа, сделанного британским правительством и разведкой. Оружейный барон Грег Симмондс (Хью Грант) намерен продать похищенное из секретных лабораторий устройство, способное стать причиной мировой катастрофы. Чтобы подобраться к нему поближе, Форчун должен заручиться поддержкой голливудского актёра Дэнни Франческо (Джош Харнетт), поклонником которого является антагонист.
Съёмки боевика проходили в Турции. Над проектом работала уже привычная команда постановщика — сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис, оператор Алан Стюарт и композитор Кристофер Бенстед.
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