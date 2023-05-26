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В сети состоялась премьера драмы «За нас с вами» Андрея Смирнова

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В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драматического фильма «За нас с вами» режиссёра Андрея Смирнова.
В сети состоялась премьера драмы «За нас с вами» Андрея Смирнова
  • © KION

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Центральные роли в ленте исполнили Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Леонид Ярмольник и Андрей Смоляков.

Действие в картине разворачивается в Москве в 1952 году, после окончания XIX съезда КПСС. В коммунальной квартире на Большой Пироговке живёт несколько семей из разных слоёв общества. Сюжет будет сфокусирован на семействе Петкевичей, в числе которых профессор философии Павел Казимирович, его супруга Ангелина Фёдоровна, их дочь Дина и её муж Борис. Героям придётся столкнуться с проблемами и тяжёлыми испытаниями. Между тем, во времена доносов и стукачей, сфабрикованного «дела врачей» остаются люди, которые живут по чести и совести. Сложные времена не заставят главных персонажей изменить своим принципам — они преодолеют все трудности и обретут своё счастье.

По словам постановщика Андрея Смирнова, он увидел Юлию Снигирь в сериале «Новый папа» и решил, что именно она исполнит главную роль в его проекте.

«Дети посоветовали мне посмотреть сериал итальянского режиссёра Паоло Соррентино «Новый папа». И я увидел Юлию Снигирь, которая сыграла там замечательную и важную роль в одной из серий и произвела на меня большое впечатление. Тогда я решил, что она будет героиней моего нового фильма. Так что сценарий писался под неё. Она ещё толком не знала, про что будет фильм, но знала, что будет в нём играть», — цитирует слова режиссёра пресс-служба.

Над производством ленты работали студия «Мармонт-фильм» при поддержке фонда «Кинопрайм» и Романа Абрамовича.

Ранее стало известно, что в сети появился трейлер нового комедийного сериала «Бэби-тур».

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