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В сети появился трейлер нового комедийного сериала «Бэби-тур»

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Опубликован трейлер многосерийного комедийного проекта по сценарию Василия Сигарева «Бэби-тур» с Анастасией Поповой, Анной Котовой и Марией Осиповой.

Трейлер сериала опубликован на официальном канале KION на YouTube.

Сюжет «Бэби-тура» разворачивается в конце 2000-х вокруг нескольких подруг из посёлка Ливни, которые решают забеременеть и родить детей в Америке, чтобы их отпрыски автоматически получили гражданство США. Девушкам предстоит не только собрать деньги на поездку, но и найти потенциальных отцов.

В работе над проектом приняли участие такие актёры, как Анастасия Попова, Лина Миримская, Мария Осипова, Анна Котова, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Егор Дружинин и другие.

«Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берёт верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы «пути к мечте», все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже. Поразмышлять над ценностью отношений и подумать о том, что же такое любовь и существует ли женская дружба», — рассказала Анна Котова.

В качестве режиссёра выступил Фёдор Стуков (сериалы «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»).

Премьера «Бэби-тура» состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее стало известно, что KION запустит новое шоу под названием «Клиника счастья. Реалити», для участия в котором будут выбираться семейные пары со всей России.

 

 

 

 

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