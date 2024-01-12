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В парках Подмосковья проведут мероприятия в честь старого Нового года

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В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о мероприятиях в парках на старый Новый год.
В парках Подмосковья проведут мероприятия в честь старого Нового года
  • Gettyimages.ru
  • © Carlina Teteris

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Более 50 парков культуры и отдыха региона проведут праздничные мероприятия, среди которых музыкальная интерактивная программа в Пестовском парке в Балашихе, концерт фольклорного коллектива в парке «Ёлочки» в Домодедове, танцы и мастер-класс по созданию зимней открытки в Раменском городском парке, викторина в Серпухове, «снежный боулинг» и эстафеты в Дубне и импровизационный театр в Кузьминском лесопарке в Котельниках.

Ранее сообщалось, что московские парки подготовили программу, посвящённую старому Новому году. Запланированы мастер-классы, кинопоказы, лекции. Они пройдут с 12 по 14 января.

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