Парки Москвы подготовили программу в честь старого Нового года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Например, в парке «Фили» состоится экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России», а сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest.
Тематические мероприятия проведут и в Московской усадьбе Деда Мороза.
Специальные программы запланированы в парке «Ангарские пруды», Гончаровском парке, парке «Ходынское поле» и др.
Ранее сообщалось, что юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек.