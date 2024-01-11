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Парки Москвы подготовили программу в честь старого Нового года

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Московские парки подготовили программу, посвящённую старому Новому году. Запланированы мастер-классы, кинопоказы, лекции. Они пройдут с 12 по 14 января.
Парки Москвы подготовили программу в честь старого Нового года
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Например, в парке «Фили» состоится экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России», а сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest.

Тематические мероприятия проведут и в Московской усадьбе Деда Мороза.

Специальные программы запланированы в парке «Ангарские пруды», Гончаровском парке, парке «Ходынское поле» и др.

Ранее сообщалось, что юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек.

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