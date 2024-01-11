Парки Москвы подготовили программу в честь старого Нового года

Московские парки подготовили программу, посвящённую старому Новому году. Запланированы мастер-классы, кинопоказы, лекции. Они пройдут с 12 по 14 января.

globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства. Например, в парке «Фили» состоится экскурсия «Новогодние традиции дореволюционной России», а сад «Эрмитаж» откроет фестиваль WinterFest. Тематические мероприятия проведут и в Московской усадьбе Деда Мороза. Специальные программы запланированы в парке «Ангарские пруды», Гончаровском парке, парке «Ходынское поле» и др. Ранее сообщалось, что юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 5,7 млн человек.